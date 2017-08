PSG : Rendez-vous décisif lundi pour Mbappé au PSG ?

Dans : PSG, Mercato, Monaco, Ligue 1.

Kylian Mbappé figure bien dans le groupe élargi de l'AS Monaco pour la réception de l'Olympique de Marseille ce dimanche soir à Louis II. Et tout le monde aura bien évidemment un regard très attentif à ce que fera Leonardo Jardim de l'attaquant français. Car cette présence de Kylian Mbappé se fait sur fond de transfert au Paris Saint-Germain, même si chaque jour qui passe rend l'affaire de plus en plus compliquée, surtout si le PSG veut dans le même temps s'offrir aussi Fabinho.

Pour l'instant, le dossier est en stand-by, le départ d'un joueur parisien pour Monaco semblant très dur à se concrétiser, les candidats n'étant pas légions. Mais ce dimanche, Margot Dumont, journaliste de BeInSports, affirme que Maxwell, qui s'occupe du dossier, a de nouveau rendez-vous avec les dirigeants de l'AS Monaco afin d'essayer de finaliser l'opération, alors que Kylian Mbappé sera en route vers Clairefontaine pour rejoindre l'équipe de France. Et sans tourner autour du pot, une info qui sort de BeInSports sur le PSG a tout de suite un peu de volume. Reste à savoir comment tout pourra se boucler alors que Didier Deschamps refusera que Mbappé sorte du centre d'entraînement. A priori, Paris pourra tout faire à Clairefontaine...