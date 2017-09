Dans : PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Notamment grâce à son trio composé de Neymar, Edinson Cavani et Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a corrigé le FC Metz (5-1) à Saint-Symphorien vendredi.

Avant leur entrée en lice en Ligue des Champions contre le Celtic Glasgow mardi, les coéquipiers de Thomas Meunier ne pouvaient pas rêver d’une meilleure préparation. « On est plus que prêts, on est un très bon groupe, on voit le banc avec toutes les possibilités qu'on a aujourd'hui, que ce soit en C1 ou en championnat, tout le monde va se donner à 100% toute la saison », a annoncé le latéral droit avec ambition, mais sans pour autant s’enflammer pour le moment.

« Tout footballeur joue pour la LdC. Avec l'équipe qu'on a cette année, on se doit de montrer au monde entier qu'on a envie d'aller encore plus loin que les années précédentes et qu'il faudra compter sur nous, a prévenu l'international belge. On est favoris pour terminer dans le Top 5, ça c'est sûr, de là à dire qu'on va gagner la LdC, pour moi c'est encore tôt. On va prendre nos marques, voir comment ça se passe en phase de poules et après je pourrai répondre à ça. » La double confrontation face au Bayern Munich donnera effectivement des éléments de réponse.