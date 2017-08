PSG : Pierre Ménès craint un délire anti-PSG après le mercato

Dans : PSG, Ligue 1.

En s'offrant Neymar et Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a réalisé ce que certains appellent déjà le mercato du siècle. Mais Pierre Ménès le sait bien, cela va valoir un déluge de critiques à l'encontre du PSG, financé par le Qatar. Le consultant de Canal+ fait cependant remarquer sur son blog, que cela permet de garder en Ligue 1 un joueur tel que Mbappé, convoité par toute la planète, et que c'est évidemment très bon pour la France.

« Je sais que dans les jours qui viennent, tout le monde va tomber sur le PSG en disant que le club fausse le championnat et que dépenser 400ME pour deux joueurs, c’est n’importe quoi. Mais je pose la question : vous préférez voir jouer Mbappé en Ligue 1 ou vous préférez qu’il soit en Liga ou en Premier League ? Moi, j’ai choisi, je préfère qu’il soit en France, à Monaco, à Paris, à Lyon ou ailleurs. Le club de la capitale a manqué Dembélé il y a un an, il ne pouvait pas passer à côté de Mbappé. C’est un extra-terrestre qui était courtisé par les clubs les plus riches de la planète et il a choisi le club français. C’est peut-être un signe. Un signe de la toute puissance financière du PSG, certes, mais c’est aussi un signe que quitter la Ligue 1 n’est plus une priorité absolue. Le trio Mbappé-Cavani-Neymar donne envie et Paris ne fait pas ça pour écraser la Ligue 1 mais bien pour briller en Ligue des Champions. Pour moi, c’est une super nouvelle », écrit Pierre Ménès, qui ne rejoindra pas le clan des outragés.