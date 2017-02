PSG : Paris fouette-t-il devant le Barça ? Emery répond

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe, Liga.

Présent en conférence de presse ce lundi avant le huitième de finale aller de Ligue des Champions contre le FC Barcelone, Unai Emery estime que le Paris Saint-Germain a sa chance s'il garde sa ligne de conduite.



Après avoir été éliminé deux fois par le Barça en Ligue des Champions au cours des dernières années, le club de la capitale française espère que la roue va enfin tourner cette saison. Pour cela, Paris peut s'appuyer sur son impressionnante série de neuf victoires en dix matchs. Grâce à cette confiance accumulée depuis le début de l'année 2017, le PSG y croit dur comme fer contre le FCB. Pour Unai Emery, le club francilien ne doit pas faire de complexe d’infériorité avant ce choc européen car Paris n'est pas inférieur au Barça, tant au niveau collectif qu'individuel.

« Que l’on connaisse l’adversaire, c’est une bonne opportunité pour nous. Ce sont deux équipes avec une force collective et individuelle. Je travaille sur la tactique. On ne se sent pas inférieurs à qui que ce soit. Nos joueurs sont importants et grandissent grâce au PSG. Ils veulent écrire une belle histoire professionnelle, individuelle et collective avec le club. La clé c’est battre le collectif et les individualités. La tactique est importante, les duels individuels aussi. L’équipe adverse va venir nous chercher sur tout le terrain. Messi ? Il y a de nombreuses manières d’arrêter l’adversaire. Mais essayons d’être cohérent et de ne pas changer nos plans drastiques face à Barcelone. C’est notre responsabilité de bien jouer et de penser positivement. J’ai confiance dans le groupe. Il est très motivé pour ce match. On va tout donner durant les 90 minutes de demain. Ce sont deux matches, nous voulons bien jouer et les gagner. Nous croyons en nos capacités... », a lancé Emery, qui croit donc pleinement aux chances du PSG face à un Barcelone moins redoutable qu'à l'accoutumée.