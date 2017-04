PSG : Olivier Létang démissionne du Paris SG !

Dans : PSG, Ligue 1.

Le départ d'Olivier Létang du Paris Saint-Germain semblait dans les tuyaux depuis quelques semaines, la rumeur circulait en effet depuis la finale de la Coupe de la Ligue puisque le directeur sportif du PSG annonçait dans les coulisses du stade du Parc OL son départ à qui voulait l'entendre. Mais ce lundi, L'Equipe affirme qu'Olivier Létang a officiellement remis sa démission à Nasser Al-Khelaifi la semaine passée, mais qu'il finira la saison, à moins que le patron du Paris Saint-Germain le dispense de son préavis et mette immédiatement un terme à ses fonctions.

C'est en 2012, un an après la reprise du PSG par Qatar Sports Investments, que Létang est arrivé à Paris en provenance du Stade de Reims à la demande de Léonardo. Et quand ce dernier est parti en 2013, c'est toujours comme directeur sportif adjoint qu'il officiait, Al-Khelaifi ne lui ayant pas donné de promotion. Mais l'été dernier, même s'il a pris du galon en devenant officiellement directeur sportif, Olivier Létang a vu débarquer Patrick Kluivert, ce qui a été le début de la fin. En effet, les deux hommes n'ont jamais réussi à fonctionner en commun, et le départ de l'un des deux semblait inéluctable. Pour l'instant, le futur ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain n'a pas indiqué ce qu'il souhaitait faire, même si on se souvient que l'an passé il avait eu des contacts avec Monaco et Lens.