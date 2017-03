PSG-OL : Le grand respect de Cavani pour Lyon

Dans : PSG, Ligue 1, OL.

Ce n’était pas forcément évident à imaginer, mais le printemps européen se fera avec l’OL et sans le PSG.

A l’heure où les deux clubs se préparent à s’affronter ce dimanche au Parc des Princes, c’est bien Paris qui a le plus à perdre, puisque le titre de champion de France est devenu le minimum syndical à aller chercher pour les troupes d’Unai Emery. Alors du côté d’Edinson Cavani, on prend ce dernier rendez-vous avant la trêve internationale avec le plus grand sérieux, et comme un match européen.

« On sait qu’avant de rejoindre nos sélections nationales respectives, nous avons un gros match à jouer face à Lyon. C’est une équipe qui travaille bien, qui est compétitive, toujours en haut de classement, et un grand club. Mais il faut surtout penser à nous, à notre travail, et à bien préparer ce match pour aller chercher les trois points et continuer à enchaîner les victoires », a expliqué l’Uruguayen sur le site officiel de son club. Si Monaco reste sur sa forme des dernières semaines malgré son aventure qui continue en Ligue des Champions, il faudra bien un PSG sans fausse note pour aller chercher l’équipe de la Principauté.