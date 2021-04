PSG : Rennes lâche ce dossier à 35 ME, Paris se positionne

Dans : PSG.

L’été dernier, le Stade Rennais a tenté un véritable coup de maître au mercato en se rapprochant de l’Udinese pour Rodrigo de Paul.

Qualifié pour la Ligue des Champions, le club breton avait de sérieux arguments à faire valoir pour s’octroyer les services du capitaine de l’Udinese. Également ciblé par Marcelo Bielsa à Leeds, l’international argentin de 26 ans est finalement resté en Série A. Et pour cause, aucun des clubs intéressés n’a comblé les exigences financières de l’Udinese, qui réclamait entre 30 et 35 ME pour lâcher sa star, auteur de 6 buts et de 7 passes décisives en 31 matchs toutes compétitions confondues cette saison. L’été prochain, Rodrigo De Paul pourrait bénéficier d’un bon de sortie après cinq saisons complètes à l’Udinese et selon la chaîne de télévision italienne Sportitalia, le PSG est intéressé.

Auteur de 30 buts en 170 apparitions de championnat depuis 2015, Rodrigo De Paul est suivi de longue date par les cadors du championnat italien. En grand connaisseur de la Série A, Leonardo connaît le joueur par cœur et envisagerait très sérieusement de le faire venir à Paris. Dans un contexte financier délicat, l’opportunité de recruter un vrai bon joueur pour (seulement) 30 ME séduirait Leonardo, qui n’aura pas à forcer beaucoup pour convaincre Mauricio Pochettino. Et pour cause, l’entraîneur argentin du PSG connaît également très bien son compatriote, et ne devrait pas émettre d’avis négatif à son recrutement. Il sera désormais intéressant de voir si le potentiel recrutement de Rodrigo De Paul sera soumis à un départ au milieu de terrain à Paris, puisque le natif de Sarandi évolue au poste de meneur de jeu. Un rôle que Neymar et Marco Verratti ont principalement occupé à Paris depuis la venue de Pochettino. Mais on peut également penser que Rodrigo De Paul est ciblé par le PSG pour combler le potentiel départ de Julian Draxler, en fin de contrat au mois de juin.