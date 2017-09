PSG : Mbappé futur Pelé ? Wenger y croit

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Depuis plusieurs jours maintenant, le nom de Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres. Il faut dire qu’entre son transfert au Paris Saint-Germain lors du dernier jour du mercato et son premier but en Equipe de France contre les Pays-Bas jeudi soir (3-0), il y a beaucoup à dire sur le phénomène de 18 ans. Cet été, Arsenal a tenté, en vain, de le recruter. Invité de Téléfoot ce dimanche, Arsène Wenger a été dithyrambique au sujet du néo-parisien, recruté pour 135ME hors bonus en provenance de Monaco.

« Il peut être Pelé. Il n'a pas de limites. Il n'a que 18 ans et va encore prendre de la puissance. Il a un jeu équilibré pour un attaquant, il marque et fait marquer. C'est la marque des grands joueurs » a confié le coach d’Arsenal avant de poursuivre dans ses compliments. « A 18 ans, il a déjà la maîtrise nécessaire pour savoir quand il doit finir et quand il faut faire marquer les autres. Dans ses interviews, on ne se rend pas compte qu'il n'a que 18 ans. On a l'impression qu'il a 24-25 ans. Ce qui intervient après c'est l'endurance dans la motivation. S'il a ça, il ira très, très loin ». Le PSG et les Bleus n’espèrent que ça…