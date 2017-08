PSG : Nenê raconte son importance dans le transfert de Neymar

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Débarqué au Paris Saint-Germain au début du mois d'août, Neymar fait déjà le bonheur de la Ligue 1. Et le football français peut remercier Nenê, qui a facilité le transfert du Brésilien.

Cet été, Neymar est devenu le joueur le plus cher de l'histoire du football. En passant du FC Barcelone au PSG pour 222 ME, l’attaquant brésilien est entré dans une autre dimension d'un point de vue financier. Mais ce transfert dans le club de la capitale française n'a pas été facile à gérer pour Neymar puisqu'il a notamment quitté Messi et Suarez, avec qui il formait la MSN. Sauf qu'au final, et malgré l’insistance de ses amis catalans, Neymar a choisi de rejoindre Paris, grâce notamment au forcing de Nenê, qui raconte les coulisses de ce transfert historique.

« Je n’étais pas le seul à lui dire de signer à Paris. Je le connais, je sais qu’il aime les défis, il aime quand c’est chaud et qu’il est sous pression. La tranquillité, ce n’est pas trop son truc. Peut-être que je l’ai influencé, je ne sais pas. En tout cas, il a suivi mes conseils et je suis content. J’ai parlé avec lui par téléphone, et j’ai aussi passé quelques jours de vacances, chez lui, à Angra dos Reis. Il a une maison au bord de la mer. Il ne peut pas sortir de chez lui, sinon c’est la folie, donc il est obligé de rester un peu enfermé. Mais on s’est éclatés, on a joué au basket, au foot, aux jeux vidéo… C’est à ce moment qu’il était en plein doute et qu’il hésitait entre Paris et le Barça. Après, quand il est retourné à Barcelone, ça a été difficile. Messi, Piqué, Suarez, la direction, tout le monde lui a mis la pression pour qu’il reste. Ce n’était pas évident à gérer, il faut se mettre à sa place. Il a douté, c’est normal. Mais, franchement, il a été courageux. Il s’est un peu pris la tête avec ça, mais je trouve qu’il a bien géré, notamment grâce à son père. C’est lui qui a eu mal au crâne avec ce transfert. Neymar est resté cool avec ça. Il n’a pas perdu sa joie de vivre ni son football », a expliqué, sur Le Parisien, l'ancien chouchou du Parc des Princes, qui avoue donc que la communauté brésilienne du PSG, menée par Thiago Silva, Marquinhos, Dani Alves et Lucas dans le vestiaire, a grandement influencé Neymar.