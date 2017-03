PSG : Nasser Al-Khelaïfi pantin de l'Emir du Qatar ? La preuve que non

Dans : PSG, Ligue 1.

Connu en France pour être le président du Paris Saint-Germain depuis 2011, Nasser Al-Khelaïfi est la principale figure de dirigeant sportif dans son pays.

Intronisé à ce poste à grande responsabilité en raison de la confiance placée en lui par l’Emir du Qatar, le boss du PSG répond pour le moment parfaitement aux attentes en faisant grandir le club de la capitale, avec des succès nationaux et quelques triomphes marquants sur la scène européenne, même s’il manque toujours une présence dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Néanmoins, entre ses responsabilités et ses multiples casquettes anciennes ou présentes à bein SPORTS, au sein de fédérations ou du comité olympique de son pays ou de son continent, Nasser Al-Khelaïfi est devenu un personnage important dans le Golfe.

La preuve avec ce classement réalisé par le magazine économique Gulf Business, qui met le patron du PSG en 17e position des personnes les plus puissantes du monde arabe en 2016. Al-Khelaïfi est même la troisième personne la plus influente du Qatar, derrière Saad Sherida Al Kaabi (Qatar Petroleum) et Akbar Al Baker (Qatar Airways). Une preuve que le président du PSG n’est pas qu’un pion placé par l’Emir du Qatar, puisqu’il a récemment pris de l’importance dans des gros contrats signés par l’Emirat, et notamment l’acquisition du studio Miramax, dont il est le nouveau président, ou encore d’un grand groupe de médias en Turquie.