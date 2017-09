PSG : Mbappé refuse de se mêler de la polémique sur l'arbitre

Dans : PSG, Ligue 1.

Justifiée ou pas, l'expulsion de Benoît Assou-Ektotto à la 56e minute du match entre le FC Metz et le PSG a été un tournant, puisque malgré une très grosse domination du Paris SG les Lorrains étaient encore à égalité au score à cet instant de la rencontre. Le rouge infligé par Sébastien Desiage au défenseur de Metz a provoqué un débat, mais de son côté, Kylian Mbappé, cible du geste incontrôlé d'Assou-Ekotto, n'a pas souhaité se mêler de cette histoire. Pour le nouvel attaquant du Paris Saint-Germain, le joueur messin a tout de même commis une grosse faute par derrière et l'arbitre a tranché.

« Non franchement, je ne sais pas s’il y a rouge, car je ne suis pas arbitre non plus. Mais je ne le vois pas arriver. Et après, c’est vrai que c’est quand même un jeu dangereux de venir par derrière. Après, heureusement qu’il ne m’a pas fait trop trop mal. C’était plus de la peur qu’autre chose. Carton rouge, je sais pas. L’arbitre a pris une décision et il faut cette décision », a sobrement expliqué Kylian Mbappé, qui n'a pas souhaité en rajouter après cette expulsion.