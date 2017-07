PSG : Mbappé, Lemar, Coutinho… Létang balance les ratés de Paris

Dans : PSG, Mercato.

A la recherche de gros renforts cet été, le Paris Saint-Germain se verrait bien recruter des joueurs aussi talentueux que Kylian Mbappé ou Philippe Coutinho.

Le genre de recrues qui atteindraient facilement la barre des 100 millions d’euros, alors que le club de la capitale aurait pu les attirer pour beaucoup moins cher. C’était lorsque l’ancien directeur sportif Olivier Létang avait notamment proposé leurs noms à ses supérieurs. Alors pourquoi le PSG n’a-t-il pas réussi à les enrôler ? D’après celui qui a préféré quitter son poste en fin de saison, la politique parisienne a représenté un obstacle insurmontable.

« S’il y a des joueurs que j’aurais aimé faire venir, ce sont Philippe Coutinho et Thomas Lemar, qui aujourd’hui se révèlent, a confié l’ex-dirigeant du PSG à L’Equipe. Après, le cadre du recrutement du PSG n’est pas celui d’autres clubs qui ont la capacité à donner du temps de jeu aux jeunes. J’ajoute Kylian Mbappé aussi… Tous les très grands le voulaient il y a un an et, à la fin, il ne restait plus que Monaco et Paris. J’ai dit à l’actionnaire qu’il était LE joueur à prendre. Pas il y a six mois, mais il y a deux ans. » Ce n’est pas un hasard si Paris perd une bonne partie des jeunes issus de son centre de formation.