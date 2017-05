Dans : PSG, Ligue 1.

Marquinhos, défenseur du PSG, après la victoire contre Bastia (5-0) : « L’équipe a très bien joué aujourd’hui, on essaie de montrer notre valeur. Pas de but pour Lo Celso ? Si le but m’est accordé, je suis dégoûté ! Je voulais qu’il marque, j’ai parlé avec l’arbitre pour qu’il lui donne. Il m’a dit que ce n'était pas lui qui décidé. Ce n'est pas grave, ce n’est qu’un début pour lui, c’est un talent, c’est l’avenir du club. Gagner pour croire encore au titre ? C’est ce qu’on fait. On a bien joué aujourd’hui face à notre public », a-t-il déclaré sur beIN Sports. La LFP n'a pas hésité et a accordé logiquement le but à Marquinhos.