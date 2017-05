PSG : Lo Celso a mis le feu et Paris tient (peut-être) sa future star

Dans : PSG, Ligue 1.

Entré samedi contre Bastia à la 81e minute afin de remplacer Marco Verratti, Giovani Lo Celso n'a pas eu besoin de plus temps pour enflammer le Parc des Princes. En effet, une minute après être entré sur la pelouse, le joueur recruté par le PSG l'été dernier mais arrivé en janvier dernier pour 14ME, a collé un grand pont à un défenseur de Bastia, avant de délivrer une merveille de ballon qui filait vers le but, mais que Marquinhos a poussé au fond des filets, privant bien malgré le lui Lo Celso d'une première réalisation. Et dans la foulée de ce but, Giovani Lo Celso réussissait un geste technique presque parfait, l'enchaînement de l'Argentin finissant sur la transversale corse.

Du côté de ses coéquipiers, Giovani Lo Celso n'a étonné personne, tout le monde étant persuadé du talent évident de ce dernier. « Giovani est très serein et a vite pris confiance à l’entraînement. C’est un bon joueur, capable de réussir de belles choses. A l’image de ce qu’il a fait contre Bastia. C’est de bon augure pour la saison prochaine », se régale d’avance Adrien Rabiot, visiblement déjà sous le charme de son coéquipier argentin. Et Thomas Meunier est lui encore plus enthousiaste : « Giovani a des qualités pour jouer dans un club comme Paris, tout simplement. Je pense même qu'il pourrait demander un peu plus que ce qu'il a maintenant, mais ce n'est pas évident, vu la qualité des joueurs. C'est un très, très bon investissement, je pense qu'il va vraiment participer à la vie du club dans les années qui viennent. »