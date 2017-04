PSG : Létang annonce son départ du Paris SG !

Dans : PSG, Ligue 1.

On le sait en froid avec Patrick Kluivert, malgré sa nomination au poste de directeur sportif du PSG l'an dernier, mais cette fois le départ d'Olivier Létang semble se préciser sérieusement. En effet, selon Le Parisien, ce dernier ne cache désormais plus du tout que son son avenir s'écrira loin du Paris Saint-Germain la saison prochaine. A l'occasion de la finale de la Coupe de la Ligue, le dirigeant parisien aurait ainsi évoqué ouvertement et sans détour ce départ avec des salariés de la Ligue de Football Professionnel.

« Les salariés de la Ligue, organisatrice de la finale, ont été surpris par la franchise d’Olivier Létang, le directeur sportif du PSG. Ce dernier ne s’en cache plus et le confiait à chacun des interlocuteurs qu’il croisait : il va prochainement quitter le PSG », précisent nos confrères au sujet du directeur sportif du Paris Saint-Germain, lequel avait été un des premiers renforts recrutés par Leonardo au tout début du projet qatari. Mais ces derniers mois, le départ d'Olivier Létang était clairement une évidence, tant la rivalité avec Patrick Kluivert était devenu grande et intenable sur le long terme. Une page va donc se tourner...et va engendrer des rumeurs sur la possible venue d'un directeur sportif à Paris. Suivez mon regard...