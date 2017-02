PSG : Larqué parlera d'une victoire historique à une condition

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Nombreux étaient les consultants à ne pas donner une réelle chance au PSG face au FC Barcelone, et forcément la démonstration parisienne de mardi soir a clairement changé la donne. Pour Jean-Michel Larqué, jamais tendre avec le Paris Saint-Germain et son entraîneur, l'heure est désormais à l'extase, même s'il met tout de même une condition pour que ce match entre à tout jamais dans la légende du club de la capitale et même du football français.

« Cette victoire du PSG face au Barça, c’est exceptionnel. Utilisons tous les superlatifs, ce match de Ligue des champions peut rentrer dans l’histoire. A une condition, celle de se qualifier. Il y a quand même un match retour. Il faudra conclure cette magnifique soirée, prévient tout de même Jean-Michel Larqué, qui attendra donc trois semaines avant de s’emballer totalement. Car sur le plan du jeu, le consultant de RMC a été totalement subjugué par ce qu’il a vu sur la pelouse du Parc des Princes de la part du PSG. Les Parisiens ont ont pris les joueurs barcelonais à leur propre jeu. Ils sont allés les chercher très haut. Ils les ont perturbés. Ils ont mis un tel rythme dans le match que les vieilles jambes d’Iniesta n’ont pas réussi à revenir à la surface. Les Barcelonais ont été incapables de déployer leur jeu. Pendant ce temps-là, cette euphorie a semblé subjuguer les Parisiens qui réussissaient tout. Voilà un bon casse-tête qui se présente pour Unai Emery avec l’avènement de la jeunesse. Le tandem Marco Verratti-Adrien Rabiot a dominé le milieu de terrain du Barça et c’est une performance exceptionnelle. Et Presnel Kimpembe a réussi le match parfait en défense centrale à la place de Thiago Silva. Il faut qui se repasse les images. Ça ne se reproduira peut-être jamais. Il a tout réussi alors que c’était son premier match de Ligue des champions. »