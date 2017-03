PSG : La remontada du Barça ? Le Guen pense déjà à la finale

Dans : PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Malgré la lourde défaite sur le terrain du Paris Saint-Germain (4-0), les joueurs du FC Barcelone et la presse catalane croient fermement à la « remontada ».

Mais de l’autre côté des Pyrénées, ce n’est pas du tout l’avis des observateurs français, à l’image de Paul Le Guen. « J’ai vibré à l’aller, c’était un moment de sport très particulier tant on sentait le PSG totalement à l’aise, dans la plénitude de son art, a commenté l’ancien entraîneur parisien dans Le Figaro. L’écart de score et la physionomie du match me laissent penser qu’un retour de Barcelone est impossible. » Totalement séduit, le consultant de Canal+ prédit même un sacre du club francilien en C1.

« Je croyais déjà en eux l’an dernier et j’avais été déçu lors de leur élimination contre Manchester City. J’y crois de nouveau, surtout vu leur collectif, leur budget et leurs possibilités, a confié Le Guen. Quand on a tout ça, c’est une ambition légitime. Ils ont davantage d’expérience et un collectif encore meilleur avec l’émergence de jeunes joueurs très talentueux. » Cette saison 2016-2017 sera-t-elle la bonne pour Paris ? Début de réponse ce mercredi soir au Camp Nou.