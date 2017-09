PSG : La LFP écoeurée par le patron de la Liga et solidaire du PSG !

Dans : PSG, Ligue 1.

Réagissant aux propos grossiers du président de la Liga, qui estime que le PSG et Neymar « ont pissé dans la piscine du mercato », la Ligue de Football Professionnel a fait part de son vif mécontentement et a tenu à apporter son soutien au Paris Saint-Germain face à la campagne montée par quelques grands clubs européens.

« La Ligue de Football Professionnel condamne fermement les propos insultants tenus ce jour par le président de la Liga, M. Javier Tebas, concernant le Paris Saint-Germain. Ces propos indignes ne sont pas à la hauteur d’une institution aussi respectable et performante que la Liga espagnole. La Ligue de Football Professionnel rappelle que seule l’UEFA est habilitée à se prononcer sur le respect des règles du fair-play financier par le PSG. Réuni ce jour, le Bureau de la LFP a réaffirmé son soutien au Paris Saint-Germain face à la campagne de dénigrement menée depuis plusieurs semaines par certains grands clubs européens. En ce début de saison, la LFP se félicite de l’attractivité de la Ligue 1. Le mercato très actif des clubs français, et plus particulièrement celui du PSG, contribue à améliorer le spectacle de la Ligue 1. Grâce à ces investissements, la Ligue 1a enregistré un très bon départ marqué par une augmentation du nombre de buts, ainsi qu’une hausse très nette des audiences et des affluences », indique la LFP dans un communiqué.