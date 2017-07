PSG : La Juventus plus tentée par Rabiot que par Matuidi ?

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Ce n'est pas nouveau, puisque le sujet avait déjà été abordé lors du mercato 2016, la Juventus apprécie énormément Blaise Matuidi. Et ces dernières semaines, l'hypothèse d'un départ du milieu de terrain français du PSG vers le club turinois a été relancée, Mino Raiola s'activant pour essayer de boucler cette opération qui pourrait soulager le Paris Saint-Germain d'un très gros salaire.

Mais ce samedi, Tuttosport, le quotidien sportif de Turin, affirme que plutôt que Blaise Matuidi, la Juventus serait très tentée par un autre milieu de terrain du PSG en la personne d'Adrien Rabiot. Cependant, la musique pourrait être radicalement différente pour la formation italienne. Car si le Paris Saint-Germain ne fera pas obstacle à un départ de Matuidi si une belle offre arrive, il en ira tout autrement de Rabiot, que Nasser Al-Khelaifi et Unai Emery tiennent à conserver dans leur effectif. Adrien Rabiot a régulièrement été tenté de partir du PSG dans le passé, cela ne semble plus être le cas, et la perspective de jouer avec Neymar va probablement l'inciter à rester dans son club formateur.