PSG : L'étonnante double interdiction des supporters de Paris à Metz !

Dans : PSG, Ligue 1, Metz.

Le PSG n'avait pas joué son match de la 31e journée de Ligue 1 à Metz, puisque ce week-end là, le club de la capitale disputait et gagnait la finale de la Coupe de la Ligue. Dans la foulée de ce succès contre Monaco au stade du Parc OL, et suite aux incidents dans la tribune réservée aux fans parisiens les autorités avaient décidé d'interdire le déplacement des ces dernier jusqu'à la fin du mois d'avril. Malgré cela, ce lundi, la préfecture de Moselle a pris un arrêté pour...interdire la présence des supporters du PSG mardi soir pour cette rencontre en retard de L1.

« Cet arrêté interdit à toute personne se prévalant de supporter du club du Paris Saint-Germain ou se comportant comme tel d’accéder au stade Saint-Symphorien et de circuler ou de stationner sur la voie publique (…) En conséquence, il est interdit de se rendre à la rencontre entre Metz et Paris mardi vêtu d'un maillot, d'une écharpe ou de tout signe distinctif du Paris Saint-Germain. Les forces de l'ordre demanderont à chaque personne vêtue d'un vêtement ou accessoire aux couleurs du Paris Saint-Germain de le retirer. Aussi, aucun billet pour accéder au secteur Visiteurs du Stade Saint-Symphorien ne sera vendu ce jour. Cet arrêté débutera le mardi 18 avril 2017 à 6h00 et se terminera le mercredi 19 avril à 2h00 », précisent les autorités lorraines.