PSG : L'Equipe présente ses excuses à Verratti et Matuidi

Dans : PSG, Ligue 1.

Au lendemain de la déconvenue du Paris Saint-Germain contre le FC Barcelone en huitième de finale retour de la Ligue des Champions (6-1), L'Equipe annonçait que Marco Verratti et Blaise Matuidi étaient sortis en boite de nuit seulement deux jours avant ce grand match européen. Cette sortie médiatique avait fait grand bruit, et l'agent du milieu de terrain italien s'était même offusqué... Et à juste titre puisque L'Equipe vient effectivement de s'excuser publiquement auprès du club de la capitale française pour avoir diffusé cette fausse information.

« Le 9 mars dernier, sur le plateau de L'Equipe Yype, nous vous annoncions que les joueurs du PSG Marco Verratti et Blaise Matuidi étaient sortis en boîte de nuit deux jours avant le match retour de Ligue des champions contre Barcelone. Le lendemain, ces informations avaient été reprises dans le journal et sur le site L'Equipe. Aujourd'hui, nous avons la certitude que ces informations sont fausses et ont été relayées par des sources externes mal intentionnées. Nous vous présentons nos excuses. Nous adressons également nos excuses à Messieurs Marco Verratti et Blaise Matuidi pour le tort que nous leur avons causé ainsi qu'à leur club et employeur, le Paris-Saint-Germain. Ce dysfonctionnement va nous conduire à réexaminer nos procédures internes afin de toujours continuer à vous proposer une information de qualité », a fait savoir L'Equipe sur son site internet.