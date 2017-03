PSG : Kluivert ne craint pas un Parc en furie contre Lyon

Dans : PSG, Ligue 1, OL.

Le Paris Saint-Germain a été soutenu par ses supporters les plus acharnés dimanche soir au Moustoir, le cataclysme barcelonais n'ayant pas remis en cause l'amour de ces fans pour le club de la capitale. Mais dans une semaine, le PSG va retrouver le Parc des Princes à l'occasion de la réception de l'Olympique Lyonnais et il se pourrait bien que l'ambiance soit différente. Car entre la déroute au Camp Nou et le sketch Aurier à Lorient, la colère est grande au sein d'une large majorité de ceux qui fréquentent régulièrement le stade parisien.

Interrogé sur la possibilité d'un accueil hostile dimanche prochain à Paris, Patrick Kluivert estime que cela ne changera rien et que le Paris Saint-Germain aura quoi qu'il en soit à coeur de battre l'OL. « Les Lyonnais sont sur un bon rythme et le match de dimanche sera très important pour les deux équipes. Le remède pour se relancer, c’était déjà de gagner ce match à Lorient, mais aussi le prochain contre l'OL. On n'a pas peur de retrouver le Parc, nous devons affronter cette situation », a confié, sur Goal.com, Patrick Kluivert, conscient qu’un faux-pas face à Lyon pourrait mettre le feu au sein d’un PSG en pleine tempête.