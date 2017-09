PSG : Guedes révèle le rôle d’Emery dans son départ

Dans : PSG, Mercato.

Arrivé l’hiver dernier au Paris Saint-Germain, Gonçalo Guedes a dû se contenter d’un faible temps de jeu en deuxième partie de saison.

Et sa situation n’aurait pas évolué dans les mois à venir avec la présence de Neymar et de Kylian Mbappé dans l’effectif. Conscient de cette l’impasse, l’attaquant de 20 ans a donc accepté de partir en prêt au FC Valence, l’ancien club de l’entraîneur Unai Emery. Ce n’est donc pas un hasard si Guedes a atterri du côté de Mestalla.

« J’ai vécu cette attente naturellement, le coach de Paris m’avait dit d’attendre. Je voulais venir ici, je suis très content d’être venu. Emery m’a dit que c’était un grand club, que ce pouvait être très bien pour moi, que j’ai pris une bonne décision, a raconté le Portugais. J’ai pu m’en rendre compte, ça peut être bien pour moi. Ici, il y a des objectifs clairs, des idées claires, nous travaillons pour être prêts pour les matchs. »

Guedes ne pense pas à son avenir

« L’accueil du public a été très bon, a poursuivi l’ancien joueur du Benfica. Le coach m’a dit que je devais travailler dur parce qu’il n’est pas facile de jouer à Valence, je dois donner mon maximum pour jouer. Je suis venu pour essayer de jouer un maximum, aider le club, m’améliorer individuellement et collectivement. Ce qui se passera dans un an, on verra. » Rappelons que Guedes est prêté pour une saison sans option d’achat.