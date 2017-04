PSG : Emery demande du changement pour rester

Dans : PSG, Ligue 1.

Si le Paris Saint-Germain veut conserver Unai Emery la saison prochaine, la direction qatarie devra faire des efforts, selon Didier Roustan.

Félicité de tous les côtés après la double victoire du PSG contre le Barça en huitième de finale aller de Ligue des Champions (4-0) et face à l'OM en L1 (1-5), Unai Emery est considéré comme l'ennemi public numéro un depuis la déroute européenne à Barcelone (6-1). Il en va ainsi de la vie d'un entraîneur au sein d'un grand club... S'il a tout de même remporté deux trophées depuis son arrivée estivale, avec notamment la Coupe de la Ligue datant du week-end dernier, le coach espagnol vit une première année compliquée à Paris. Sur un plan sportif, mais aussi en dehors, où les tensions entre les différents dirigeants restent palpables, alors qu'Olivier Létang est annoncé sur le départ. Et si rien ne change d'ici à l'été prochain, Emery pourrait bien prendre la porte d'après les dires de Didier Roustan.

« Si Emery reste, il va poser certaines conditions. Quand il est arrivé au PSG, pour lui, c’était une forme de promotion même si tout son parcours à Valence et Séville n’est pas rien. Il était très content d’arriver à Paris. Il pensait que les choses étaient beaucoup plus professionnelles dans tous les secteurs alors il n’a pas demandé grand-chose. Je sais qu’il ne repartira pas dans les mêmes conditions et ce n’est pas rien », a lancé, sur La Chaîne L’Equipe, Roustan, qui avoue donc qu'Emery poursuivra son aventure au PSG sous réserve de certaines conditions.