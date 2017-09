PSG : Emery a une solution pour le problème Cavani-Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

Le PSG étant désormais un club suivi de près dans le monde entier, la première embrouille de la saison a fait du bruit.

Le monde du ballon rond a suivi de près la petite guerre d’égo entre Edinson Cavani et Neymar pour pouvoir tirer les coups de pied arrêtés, et si cela a forcément fait réagir, il convient aussi de mettre cela à sa juste proportion, à savoir des réglages encore à effectuer dans une équipe qui regorge de stars offensives. Au PSG, si Nasser Al-Khelaïfi assure qu’il n’y a vraiment pas de quoi en parler autant, le problème sera néanmoins traité ce mardi à la reprise de l’entrainement. Les deux joueurs vont se présenter à une petite réunion informelle autour d’Antero Henrique et Unai Emery, afin de ne plus laisser ce genre de péripéties laisser penser que l’ambiance est pourrie dans le vestiaire.

Selon L’Equipe, la première solution qui avait été envisagée par l’entraineur espagnol devrait être retenue, à savoir laisser chacun à tour de rôle tirer un pénalty quand il se présente. Un partage de bon sens qui devrait recevoir un accueil favorable des deux joueurs, même s’il faudra certainement attendre la conférence de presse précédant le match à Montpellier pour en savoir un peu plus pour la répartition des tâches. Car pour les coup-francs dangereux, Edinson Cavani, qui en a mis quelques-uns, a visiblement aussi envie de se mêler à la lutte…