PSG : Draxler excite déjà deux cadors anglais au mercato

Dans : PSG, Ligue 1, Premier League, Mercato.

Avec les arrivées de Kylian Mbappé et de Neymar cet été, le Paris Saint-Germain s’est offert une attaque de rêve.

Mais d’autres éléments de l’effectif ne vont pas supporter longtemps de chauffer le banc des remplaçants. Ce sera sans doute le cas d’Angel Di Maria, actuellement blessé, ou de Julian Draxler, qui fera forcément les frais d’un éventuel retour au 4-3-3 qui pourrait permettre d’intégrer Giovani Lo Celso. Tandis qu’un départ cet été avait été évoqué pour l’Allemand, ce dernier a décidé de rester au club. Mais pour combien de temps encore ?

A en croire les informations de TMW, deux cadors anglais pourraient passer à l’action dès janvier pour s’attacher les services de l’ancien ailier gauche de Wolfsburg : Arsenal et Liverpool. Les Gunners s’étaient déjà intéressés à l’Allemand cet été avant de finalement privilégier la piste menant au Français Thomas Lemar. De son côté, Jurgen Klopp pourrait être tenté d’apporter du sang frais à son attaque dès le mercato hivernal afin d’avoir plus de solutions de rechange à Sadio Mané et Mohamed Salah sur les ailes. Reste cependant à savoir quel sera le prix demandé par le Paris Saint-Germain, qui s’était offert Julian Draxler pour environ 35ME à l’hiver 2016.