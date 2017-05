PSG : Dan-Axel Zagadou, ce grand espoir qui compte lâcher Paris

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga.

Désireux de construire son équipe avec des stars confirmés, des espoirs venus du monde entier, et des joueurs issus du centre de formation, le PSG a appris à ses dépens qu’il n’est pas facile de conserver ses pépites les plus prometteuses.

L’exemple Kingsley Coman, parti libre pour la Juventus sans avoir signé professionnel, est encore dans toutes les têtes. Depuis, le PSG essaye de conserver tous ses éléments les plus prometteurs, même si ce n’est pas évident. Les jeunes joueurs ont parfois l’impression que l’horizon est bouché, tandis que les clubs européens sont à l’affût pour flairer la bonne affaire.

C’est ce qui est en train de se passer avec Dan-Axel Zagadou. Le jeune défenseur central n’a pour le moment signé aucun contrat professionnel à 17 ans, et serait d’ores et déjà d’accord pour rejoindre le Borussia Dortmund selon Kicker. Le journal allemand précise que Zagadou a même annoncé ses intentions au PSG, refusant toutes les sollicitations venues du camp parisien. Ce serait un véritable coup dur pour Paris, car le défenseur central est international français dans toutes les catégories où il est passé, et pouvait représenter la relève à un poste où Presnel Kimpembe a par exemple eu sa chance cette saison, et a su la saisir.