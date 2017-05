Dans : PSG, Ligue 1, Bastia.

Pour le match de ce samedi face à Bastia, Unai Emery sera privé de plusieurs joueurs, et notamment Kurzawa, blessé, ainsi que Kimpembe, Di Maria et Thiago Motta suspendus. A noter que Krychowiak et Ben Arfa ne font toujours pas partie du groupe malgré ces absences.

Le groupe face à Bastia

Gardiens : Areola, Trapp

Défenseurs : Thiago Silva, Marquinhos, Maxwell, Meunier, Aurier

Milieux : Verratti, Matuidi, Rabiot, Nkunku, Lo Celso, Pastore

Attaquants : Cavani, Lucas, Guedes, Draxler, Augustin