Dans : PSG, Ligue 1.

Deux jours après la sortie de la vidéo-plaidoyer signée Hatem Ben Arfa, les réactions sont toujours aussi nombreuses, la situation du joueur français du Paris Saint-Germain étant évidemment au coeur des discussions. Lors d’un débat sur France Bleu, Jérôme Alonzo a évoqué le cas Ben Arfa, estimant qu’il ne fallait peut-être pas prendre tout cela à la légère, l’ancien niçois ayant visiblement du mal à vivre son rôle de remplaçant de luxe au PSG. Mais Jérôme Alonzo regrette tout de même que l’entourage d’Hatem Ben Arfa ne soit pas intervenu pour éviter ce scénario malvenu alors que le club de la capitale est dans le sprint final.

« Malheureusement cette vidéo, ça fait plus rire qu’autre chose. Ce n’est pas grave et ça n’aura pas d’incidence sur le groupe. Simplement, c’est un mec et même un gamin qui appelle au secours. On sait qu’Hatem est un type qui a besoin d’être aimé pour être performant, on l’a vu à Nice l’année dernière. Mais Nice était une équipe qui jouait pour lui, avec un coach qui l’avait fait venir, avec un président qui bandait pour lui. Là, au PSG personne ne bande pour lui. A Paris, Hatem a de bonnes relations avec ses copains…mais bon. C’est un appel au secours, et là Hatem il s’est un peu paumé. C’est sa dernière cartouche, c’est son choix, je ne juge pas. Mais je ne l’aurais pas fait (…) Au lieu de lui donner des conseils sur la manière de le faire, on aurait dû lui donner le conseil de ne pas le faire. On aurait dû lui dire de marquer trois buts à son prochain match… », a expliqué l’ancien gardien de but du Paris Saint-Germain, visiblement touché, mais également agacé par les événements de ce week-end.