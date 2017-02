PSG-Barcelone : Le Barça craint beaucoup plus le Paris d'Emery

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Presque habitué à affronter le PSG désormais, le FC Barcelone est toutefois parfaitement au courant que le club parisien a totalement changé de cap avec l’arrivée d’Unai Emery.

Il n’y aura pas de bataille pour la possession de balle ce mardi au Parc des Princes, et le coach arrivé de Séville va mettre en place son propre plan pour contrarier les Catalans. Luis Enrique a en tout cas bien remarqué ce qui avait changé dans le comportement des joueurs parisiens, et notamment la montée en puissance des joueurs de la capitale depuis le début de la saison. Autant dire que la première phase de C1, avec des nuls face à Arsenal et Ludogorets, ne rentre pas vraiment en ligne de compte pour le technicien barcelonais.

« Unai est l’un des meilleurs coaches du foot espagnol, l’un qui a le plus de récompenses. C’est un entraîneur qui étudie son rival, sait comment le combattre, à sa propre philosophie et son propre style de jeu. Avec lui, le PSG est plus appliqué, plus structuré, et reste un rival dangereux de par ses attaquants. Et au niveau de la défense, il y a beaucoup de possibilités. Emery connait très bien le Barça et ce que nous pouvons proposer en terme d’obstacles. Mais à ce niveau, ce sera un match très intéressant, quand on connait les ambitions des deux équipes. A ce niveau, toutes les qualités du PSG me préoccupent. Les latéraux qui peuvent déborder, les attaquants, les défenseurs. C’est un rival qui va demander beaucoup d’actions pour lui prendre le ballon. Il est mieux structuré en terme d’attaque, plus agressif. C’est un adversaire complexe », a prévenu Luis Enrique, qui sait que le FC Barcelone a hérité d’un 1/8e de finale particulièrement complexe avec un PSG qui rêve d’enfin passer un cap dans cette compétition.