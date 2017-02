PSG-Barça : Griezmann zappe le Saint-Valentin pour regarder le match

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Le premier gros choc à élimination directe de la Ligue des Champions qui tombe le jour de la Saint-Valentin, voilà qui a donné des idées à beaucoup de campagnes de publicité sur le choix entre le football et un dîner en amoureux. Pour beaucoup d’amoureux du ballon rond, difficile de se passer… d’un gros match au stade ou à la télé. Invité par RMC, Antoine Griezmann n’a pas hésité à afficher sa préférence, tout en glissant un clin d’œil à sa dulcinée.

« C’est dommage pour ma femme, qui aurait sûrement préféré le resto. Je serai à la maison devant la TV », a promis l’attaquant de l'Atlético Madrid, qui s’est même mouillé en ce qui concerne l’issue de la rencontre, expliquant que la forme d’Edinson Cavani pouvait faire la différence. « La MSN, on évite de ne penser qu’à eux. Quand on a la balle, on garde un œil sur eux. Souvent, on essaie de faire des prises à deux ou trois sur les côtés, pour les enfermer. On essaie d’éviter qu’ils jouent dans l’axe. En contre-attaque, le PSG peut faire mal avec sa vitesse. Et si Cavani est bien ce soir, ça devrait le faire (sourire). Paris a les armes pour les battre. Ça va se jouer à l’aller », a assuré Antoine Griezmann, qui mise donc sur l’attaquant uruguayen pour tenter de prendre de vitesse la défense du Barça. Pourquoi pas vue la forme de l’ancien napolitain en ce moment…