PSG-Barça 4-0, l’Europe est sous le choc

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

L’énorme victoire du PSG face au FC Barcelone sur le score de 4-0 va certainement faire parler pendant longtemps, tant le club catalan n’a pas l’habitude d’être malmené à ce point et surtout aussi tôt dans la compétition.

Au sein de la presse européenne, c’est également une énorme surprise, comme le résume la BBC qui évoque un Barça « totalement surpris » par le jeu imposé par le PSG, et « sans réaction ». Pour Sky, Paris a tout simplement « été brillant » et a pris « le contrôle de ce duel avec ce carton ». En Espagne, le Mundo Deportivo annonce un Barça « mortellement blessé dans la tempête parisienne », et le journal catalan reconnaît que le PSG a « été nettement supérieur à un Barça méconnaissable et sans réaction ». Chez les Italiens, on ne fait pas dans la dentelle non plus, puisque Di Maria et Verratti ont « détruit » le Barça affirme La Gazzetta dello Sport, qui explique même que « Messi a été nul ».