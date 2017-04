PSG : Alexis Sanchez arrive au mercato, pourquoi il faut y croire

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Le Paris Saint-Germain ne sait pas encore comment va se terminer sa saison sportive, mais le club de la capitale semble avoir déjà les idées claires en ce qui concerne le mercato estival 2017. Toujours décidé à se renforcer offensivement, le PSG tourne autour d'Alexis Sanchez depuis des semaines, et Nasser Al-Khelaifi a personnellement décidé de prendre les choses en main afin de ne pas rater l'attaquant chilien dont le contrat avec Arsenal s'achève dans un an.

Et ce dimanche, L'Equipe affirme que le président du Paris Saint-Germain a déjà rencontré l'agent d'Alexis Sanchez afin de connaître les intentions de ce dernier, mais également pour dégrossir les contours d'un éventuel accord à venir. Et dans cette quête de l'international chilien, le PSG paraît avoir déjà un coup d'avance sur ses concurrents. « Il semble que les deux parties aient vraiment envie de s’associer, quand bien même des clubs comme Chelsea ou Manchester City auraient également manifesté un intérêt, alors que la Chine aurait jeté son dévolu sur lui. Un mauvais signe pour Jesé et Lucas Mais Wenger, qui entretient de bonnes relations avec Al-Khelaïfi, préférera sans doute éviter de le céder à un concurrent direct en Premier League », explique le quotidien sportif, qui voit donc le Paris Saint-Germain pouvoir rapidement aboutir dans ce dossier, d’autant que le prix d’Alexis Sanchez n’atteindra pas des sommets, on parle de moins de 40ME, ce qui est un prix « raisonnable » pour le PSG. Edinson Cavani peut respirer, il ne sera plus seul la saison prochaine...