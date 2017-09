PSG : 7-0, 1-6, tout est possible pour le Celtic face à Paris

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Indétrônable champion d’Ecosse qui s’ennuie dans son pays, le Celtic Glasgow attend impatiemment le début de la Ligue des Champions.

Cela va commencer fort puisque les Ecossais se rendront au Parc des Princes ce mardi 12 septembre pour y défier la formation de la capitale. Forcément, le recrutement de Neymar, Daniel Alves et Mbappé ne laisse pas indifférent les « Bhoys » et leur milieu de terrain Callum McGregor, qui sait que son équipe est capable du meilleur, mais aussi du pire.

« Pour être honnête, c’est une bonne chose pour nous de tester d’entrée de jeu ce qui se fait de mieux et de plus fort. Ils vont placer la barre. Après, le montant dépensé sur le marché des transferts a vraiment atteint des niveaux ridicules, cela ne veut plus rien dire. Sans cela, on avait déjà pu voir que le PSG avait de grosses qualités, car ils ont quand même fait exploser le Barça 4-0 lors de leur match aller. Mais le 6-1 du retour a montré que tout était toujours possible dans le football. On ne sait jamais ce qu’il peut se passer avec le Celtic », a livré l'Ecossais de 24 ans, qui n’oublie pas que pour débuter la Ligue des Champions de la saison passée, son club avait pris un 7-0 d’entrée par… le FC Barcelone.

« Ils avaient vraiment bien joué cette nuit-là, mais je pense que l’histoire sera différente face au PSG, nous serons plus proche. Nous avons appris la leçon et nous avons progressé depuis un an », a expliqué Callum McGregor, persuadé que le Celtic peut avoir son mot à dire dans une poule où tout le monde annonce les qualifications du PSG et du Bayern Munich.