Trois nuits de fiesta, le PSG envoie Neymar au paradis

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Neymar a fait part au PSG d'un incroyable projet à venir avec l'un de ses sponsors. Le programme est loin de celui d'un sportif de haut niveau, mais Paris a dit oui !

Voilà un élément qui laisse à penser que Neymar se voit toujours évoluer au Paris SG dans les mois à venir, même si le club de la capitale française s’en serait probablement bien passé. Absent de la très petite fête du titre récolté à Strasbourg, le Brésilien a préféré rejoindre Monte-Carlo pour honorer ses sponsors avec l’enchaînement d’un tournoi de poker et sa présence au Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Les contrats de sponsoring prennent une part de plus en plus importante dans la carrière des meilleurs joueurs du monde, et Lionel Messi l’a démontré récemment en se sentant obligé de rejoindre l’Arabie Saoudite pour des besoins commerciaux, quitte à zapper un entrainement du Paris SG.

Neymar attendu sur le terrain en juillet

De son côté, Neymar est en train de vivre une fin de saison en dilettante, lui qui peut de nouveau marcher et a fait acte de présence lors d’une séance d’entrainement du PSG au Parc des Princes devant les supporters, histoire de se montrer et de se mettre à nouveau en tenue avec ses coéquipiers. Toutefois, son retour dans le groupe n’est pas attendu avant un bon mois, avec bien évidemment des interrogations sur sa capacité à revenir au plus haut niveau, et à rester au Paris SG alors que le Qatar a décidé de faire un grand ménage cet été.

😳🇧🇷 Neymar Júnior lanzó su NUEVO PROYECTO: “Ney em alta Mar”.



➜ Se trata de un viaje en crucero de 3 DÍAS, con fiestas, shows especiales y DJ’s reconocidos, y con ÉL a bordo.



➜ El barco saldrá de Santos el próximo 26 de diciembre y regresará a la misma ciudad, con una parada… pic.twitter.com/LK1E2ceXnD — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 31, 2023

S’il est difficile de savoir si le prodige de Santos sera toujours parisien la saison prochaine, cela ne l’empêche pas de faire des plans pour l’avenir qui en disent long sur un changement de comportement et une éventuelle prise de conscience d’une carrière axée à nouveau sur le football à 100 %. Car pour Noël prochain, Neymar a bien l’intention de faire une incroyable fête qui durera trois jours et trois nuits, et il l’a déjà annoncé. « Neymar en haute mer » est le projet que le « Ney » vient de dévoiler pour la fin d’année 2023.

72 heures de méga-fiesta pour Neymar

Le joueur du PSG annonce ainsi sa présence sur le bateau de croisière de luxe MSC Preziosa pour une incroyable fiesta de 72 heures pour un rendez-vous de prestige trié sur le volet et bien sûr à des tarifs à plus de 1000 euros le séjour, avec un départ de Rio de Janeiro le 26 décembre, et un retour le 29 décembre. Sur place ce sera « trois jours et trois nuits de fête » dans un bateau qui comprend un cinéma 4D, un simulateur de F1, un parc aquatique, une salle de 1600 places, un bowling, des piscines et bien sûr de nombreuses pistes de danse. 2000 personnes prendront place sur le navire pour l’occasion afin de célébrer les fêtes de fin d’année avec « une des plus grandes idoles du football ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

A noter que les médias brésiliens assurent que, pour une telle opération avec sa présence assurée, Neymar a calculé son coup avec le calendrier du championnat de France et a demandé l’autorisation au PSG de pouvoir effectuer ce séjour en mer qui sera très agité. Le club parisien lui aurait ainsi donné son accord, ce qui a forcément inspiré quelques remarques de la part de la presse sud-américaine. En effet, cela tend à démontrer que, malgré les rumeurs, Neymar ne quittera pas le PSG. En tout cas, ce projet aurait de grandes chances de tomber à l’eau si jamais le numéro 10 parisien rejoignait la Premier League, où les matchs s’enchaînent à cette période de l’année.