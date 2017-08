Mercato : Carvalho à Monaco si Fabinho va au PSG !

Dans : PSG, Mercato, Monaco.

A priori, les dirigeants de l'AS Monaco n'envisagent plus de vendre Fabinho au Paris Saint-Germain, mais on l'a déjà vu durant ce mercato, ils peuvent changer d'avis si le PSG fait l'offre qu'il faut pour les convaincre. Alors, dans cette perspective, les dirigeants monégasques semblent avoir déjà activé des pistes, dont une très sérieuse qui mène à William Carvalho, le milieu défensif international portugais du Sporting.

Pour convaincre le club portugais de lui céder un joueur que Leonardo Jardim a déjà entraîné et qu'il apprécie beaucoup, L'Equipe affirme que l'AS Monaco pourrait mettre 35ME sur la table des négociations, plus 6ME de bonus, soit 41ME au total. Et comme dans le même temps on évoque un possible transfert de Fabinho au Paris Saint-Germain pour 60ME, la balance financière serait encore une fois largement positive pour le club de la Principauté. Reste maintenant à savoir si l'AS Monaco et le PSG s'entendront pour Fabinho, ce qui à moins de 72 heures de la fin du mercato est loin d'être acquis. En attendant, le plan B est déjà activé...