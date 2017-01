OL : Un consultant demande aux Lyonnais de respecter le maillot

Dans : OL, Ligue 1.

Lyon commence à perdre gros face aux petits du championnat de France. La défaite à Caen (3-2) dans un match où les Normands ont clairement montré plus d’envie que les Lyonnais a permis de pointer du doigt un problème incompatible avec des ambitions élevées. Il s’agit du manque d’engagement qu’ont les joueurs de Bruno Genesio lors de certains matchs à priori à leur portée, ou face à des adversaires moins prestigieux. Et ça, Claude-Arnaud Rivenet, consultant pour OL TV, ne l’a pas du tout digéré.

« Cela a déjà été dit, c’est vraiment un problème mental. Contre une équipe qui met le paquet sur l’engagement, il faut y aller. Il ne suffit pas de mettre le maillot de l’Olympique Lyonnais pour penser qu’on va dominer le match et que cela va se faire tout seul. Il faut y aller, sinon on va se faire bouger à chaque fois et on va continuer à perdre des points », a déploré l’ancien joueur du club rhodanien, pour qui les Lyonnais devraient bien mettre le bleu de chauffe sous peine de perdre encore des points lors de matchs face aux équipes de la deuxième partie de tableau.