OL : Sept supporters lyonnais interpellés, Caen pourrait porter plainte

Cela a chauffé ce dimanche à D’Ornano dans le parcage lyonnais, où des jets de pétards et de bombes agricoles ont été vus et entendus. Des fans lyonnais ont été accompagnés en dehors du stade à la pause, et sept d’entre eux ont été interpellés affirme Canal+. De son côté, le Dauphiné Libéré explique que le SM Caen pourrait porter plainte histoire de faire la lumière sur toute cette histoire qui ne fait pas honneur aux suiveurs de l’OL sur ce coup.