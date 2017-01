OL-PSG : Depay vs Draxler, Balbir fait la comparaison

Dans : OL, Mercato, PSG.

Arrivé cette semaine en provenance de Manchester United, Memphis Depay représente un gros coup pour l’Olympique Lyonnais.

Mais pour le moment, le pari du club rhodanien ne fait pas l’unanimité, surtout en Angleterre où l’ancien joueur d’Arsenal Charlie Nicholas a qualifié le Néerlandais de « Neymar du pauvre ». Et dans l’Hexagone, certains préfèrent ne pas s’enflammer, à l’image de Denis Balbir qui traiterait presque Depay d’imposteur.

« A lire certaines choses ou à découvrir la première page de L'Equipe, on a l'impression que Ronaldo ou Neymar débarque en France, s’est étonné le blogueur de Yahoo Sport. Memphis Depay n'est sûrement pas un "peintre", mais il est loin d'être une star, acheté par Lyon 24 millions d'euros, bonus inclus. (...) Car en fait, si certains joueurs ne jouent pas dans des grands clubs qui les ont achetés, avec à leur tête des entraîneurs chevronnés (Mourinho à Manchester), c'est bien que la qualité du joueur en question n'est pas si flamboyante. »

La comparaison avec Draxler

« Personne aujourd'hui ne peut dire si ce coup est un coup de maître ou un coup fourré. Dans tous les cas, rien à voir avec le coup de Paris et son Draxler, acheté plus cher encore (environ 36 M€), mais qui est un joueur jeune et déjà confirmé, a-t-il comparé, avant d’évoquer les critiques de Nicholas. Analyse très encourageante qui laisse à penser que, malheureusement, si Depay était un crack, Lyon n'aurait pu faire face à une concurrence élevée pour le faire signer… Ce qui ne fut pas le cas. Qui vivra verra. On espère juste pour Jean-Michel Aulas que la somme dépensée ne lui donnera pas de l'urticaire au fil des semaines, mais bien une plus-value. » Depay sera donc attendu au tournant...