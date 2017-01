OL : MU laisse Januzaj à Lyon pour moins de 10 ME

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Si l’Olympique Lyonnais négocie actuellement avec Manchester United, c’est pour essayer de faire signer Memphis Depay, l’ailier néerlandais. Mais un autre joueur des Red Devils se trouvait dans le viseur lyonnais ces dernières semaines, et MU aimerait visiblement que le club rhodanien y jette un œil plus sérieusement. Il s’agit d’Adnan Januzaj, prêté à Middlesbrough et que Manchester United serait prêt à rappeler s’il était possible de le vendre de manière définitive. Une option qui plairait à José Mourinho, qui ne se voit pas miser à l’avenir sur l’international belge. C'est ce qu'atteste cette source interne à Manchester United à The Sun, qui verrait bien Lyon enlever la mise.

« Le club demandera beaucoup moins pour Adnan par rapport à la valeur qu’il avait par le passé. Maintenant, ils accepteront une offre bien en-dessous de 11 ME en raison de son gros salaire et du fait qu’il n’aura probablement plus l’occasion de jouer pour MU. José Mourinho l’aime beaucoup comme joueur, estime qu’il est très talentueux, mais pas assez pour lui donner du temps de jeu », a fait savoir ce membre du club anglais. Cette position s’explique aussi par le fait que Januzaj est sous contrat jusqu’en juin 2018, et que les mois qui passent font forcément baisser sa valeur. Pour l’heure, Lyon n’étudie pas vraiment sérieusement la piste menant à l’ancien joueur d’Anderlecht.