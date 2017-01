OL : Manchester United repousse l’offre pour Depay

Dans : OL, Mercato.

La réponse n’a pas tardé en ce qui concerne la deuxième offensive de l’Olympique Lyonnais pour tenter de recruter Memphis Depay.

Le club rhodanien a proposé 15 ME ce lundi, soit 3 ME de plus que la proposition qui avait été fermement rejetée par José Mourinho himself en fin de semaine dernière. Le temps de réflexion a été court du côté d’Old Trafford, qui a signifié à Jean-Michel Aulas que ce montant ne suffisait pas pour une transaction, affirme RMC.

Au passage, le club anglais a également fait savoir qu’il espérait obtenir 20 ME pour laisser filer un joueur qui a certes disparu des écrans radars ces derniers mois, mais qui a tout de même été acheté pour plus de 30 ME il y a un an et demi, et conserve le statut de grand espoir du football néerlandais. De plus, Lyon n’ayant pas caché qu’il voulait absolument recruter Memphis Depay cet hiver, Manchester United compte sur cette volonté affichée pour faire monter les enchères et ainsi limiter la casse sur un joueur qui demeurera tout de même une expérience décevante pour les Red Devils. Lyon discute également en parallèle avec Depay, et si aucun accord n'a été trouvé, les choses vont dans le bon sens au niveau de son futur contrat.