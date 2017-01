OL : Lyon fait une deuxième offre pour Memphis Depay

Dans : OL, Mercato, Premier League.

L’Olympique Lyonnais, qui a fait de Memphis Depay sa priorité absolue dans le recrutement offensif, a effectué une deuxième offre pour tenter de recruter l’ailier néerlandais, a annoncé Le Parisien ce lundi soir.

La semaine dernière, l’OL avait proposé 12 ME pour tenter de convaincre Manchester United de lâcher un joueur quasiment inutilisé par José Mourinho, affirme le quotidien francilien. Cela n’avait pas convaincu le Special One, qui avait jugé cette proposition comme « loin d’être acceptable ». Le message a été entendu par Jean-Michel Aulas, qui vient d’augmenter son offre à 15 ME, soit assez proche des 17 ME que Manchester United semble demander pour l’ancien joueur du PSV Eindhoven.

Acheté pour le double il y a 18 mois de cela, Depay discute tout de même avec Lyon, et n’aurait pas encore trouvé un accord salarial pour son futur contrat si jamais les deux clubs parvenaient à s’entendre. Mais le plus difficile sera certainement de convaincre MU, le Néerlandais ayant bien conscience qu’il n’était pas forcément très suivi cet hiver, et qu’une arrivée en grandes pompes à Lyon était le meilleur moyen de relancer une carrière qui coule à pic depuis plusieurs mois. Désormais, comme le rappelle Le Parisien, l’OL attend une réponse de la part du club anglais, qui réfléchirait sur cette offre.