OL : Les derniers détails de l’arrivée de Marcelo

Dans : OL, Mercato.

Officialisé ce jeudi par le Besiktas, le départ de Marcelo pour Lyon n’a pas été confirmé par le club rhodanien.

Et pour cause, le joueur n’a pas encore passé la traditionnelle visite médicale et encore moins signé son contrat. Ce n’est bien évidemment qu’une formalité à accomplir mais le timing de l’annonce du club turc a fait grincer quelques dents à Lyon, où on aurait aimé, comme cela se fait régulièrement, que cette action soit coordonnée. Car la finalisation du transfert du défenseur brésilien pourrait selon Le Dauphiné être validée seulement lundi, 14 juillet oblige.

Le joueur, qui ne devrait pas jouer mardi contre l’Ajax Amsterdam, a en tout cas déjà sa place réservée dans le groupe pour le départ en Chine de mercredi. Enfin, au niveau contractuel, le 17e joueur brésilien de l’OL s’engagera pour les trois prochaines saisons avec son ancien adversaire en Europa League. Une grande recrue donc, puisqu’avec ses 1,91 m, le défenseur central est le joueur qui a remporté le plus de duels aériens dans le championnat de Turquie la saison dernière. Après cela, comme l’a fait savoir Bruno Genesio, l’OL devrait avoir bouclé temporairement son recrutement, se laissant la liberté de faire venir un attaquant en cas de besoin dans le courant du mois d’août.