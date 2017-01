OL : Le retour des forfaits en cascade en défense

Dans : OL, Ligue 1.

Qui a dit qu’il y avait trop de défenseurs centraux à Lyon cette saison avec Nicolas Nkoulou, Emanuel Mammana, Mapou Yanga-Mbiwa, Mouctar Diakhaby et Jérémy Morel ?

C’était sans connaître les cascades de forfaits qui frappent régulièrement Lyon dans ce secteur de jeu, et vont forcer Bruno Genesio à se prendre la tête en vue du match face à Marseille de dimanche prochain. En effet, Nkoulou est à la CAN, l’Argentin souffre toujours du dos après un contact avec Tolisso à l’entrainement, et Diakhaby est sorti blessé à Caen et sera difficilement apte pour la réception de l’OM. Aux côtés d’un Yanga-Mbiwa pas vraiment impérial, le coach lyonnais a le choix de l’embarras.

Recentrer un Jérémy Morel qui ne donne pas satisfaction en latéral, et qui a parfois tenu la baraque dans l’axe la saison passée, ou faire encore descendre d’un cran Maxime Gonalons, qui peut rendre service mais n’est tout de même pas impérial à ce poste ? Les deux possibilités existent, et auraient le mérite de relancer un Maciej Rybus qui a quelque peu disparu de la circulation ces dernières semaines, puisque sa dernière titularisation en championnat remonte au mois de novembre. Reste à savoir si l’option du mercato, puisque l’OL piste officiellement un arrière gauche, permettra de combler ce manque sur le court terme, même si cela semble trop juste étant donné qu’aucun dossier n’est sur le point d’être finalisé dans ce secteur de jeu.