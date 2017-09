OL : Génésio voulait tenter le pari Imbula au mercato !

Dans : OL, TFC, Mercato, Ligue 1.

Gros flop en Angleterre, Giannelli Imbula a vu son nom circuler un peu partout en France durant l’été. Saint-Etienne, Monaco ou encore Nice ont été cités comme des destinations possibles pour l’international espoir français, bien connu en France depuis son passage à l’Olympique de Marseille. Finalement, c’est à Toulouse que celui qui a alterné le bon et le moins bon à Porto, va rebondir sous la forme d’un prêt.

Mais France Football nous apprend qu’un autre prétendant français s’est intéressé à lui : l’Olympique Lyonnais. En effet, Bruno Génésio apprécie particulièrement le profil du milieu de terrain de 24 ans. Néanmoins, ce choix ne faisant pas l’unanimité au sein de la direction rhodanienne, l’OL a décidé de passer à l’action sur d’autres dossiers (Cheikh Diop et Tanguy Ndombélé) sans prendre réellement en compte l’avis de son entraîneur… Reste plus qu’à espérer pour les décideurs du récent quatrième de Ligue 1 que Gianelli Imbula ne fasse pas trop de mal à Lyon lors des confrontations directes entre Toulousains et Lyonnais.