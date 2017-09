OL : Fan de l'ASSE, Balbir soutient Aulas contre Desplat !

Dans : OL, Ligue 1, ASSE, EAG.

Ce n'est pas lui faire injure que de dire que Denis Balbir est très proche de l'AS Saint-Etienne, un statut que le journaliste a toujours franchement assumé. Alors quand sur RTL, où il est désormais consultant, Balbir est interrogé sur les échanges musclés entre Jean-Michel Aulas et Bertrand Desplat, on pourrait penser qu'il choisir le camp guingampais. Mais non, Denis Balbir affiche clairement son soutien au président de l'Olympique Lyonnais, dont il a rappelé les mérites sur l'antenne de la première radio de France.

Car pour le consultant de RTL, le patron de Guingamp est loin d'avoir le niveau pour attaquer ainsi Jean-Michel Aulas. « On va souhaiter au président de Guingamp, que j’aime bien ainsi que son club, de faire aussi bien que Jean-Michel Aulas avec l’Olympique Lyonnais. Et après il pourra discuter (...) Bon les punchlines ça fait partie du jeu, et Jean-Michel Aulas sait aussi s’en servir », a lancé Denis Balbir, qui estime que Bertrand Desplat a encore des choses à prouver avant de pouvoir traiter son homologue lyonnais de has-been.