OL : C’est annoncé, Grenier va faire une Ghezzal avec Lyon

Dans : OL, Mercato.

Formé à Lyon, Clément Grenier n’entre plus dans les plans de son entraineur, qui l’a même relégué hors du groupe avant le dernier déplacement à Nantes. Peut-être pour l’inciter à partir, lui qui possède toujours l’un des plus gros salaires du club, ce qui est forcément encore plus pesant pour un élément qui ne joue plus du tout. Cela n’a pas du tout fonctionné, car comme pendant tout le mercato, le milieu de terrain a refusé diverses propositions venues d’Espagne ou de Turquie.

Résultant, l’Ardéchois va continuer son aventure à Lyon, tout en affichant sa volonté de s’y imposer, ce qui semble impossible quand on sait que l’OL a encore fait venir deux joueurs dans ce secteur de jeu avant de boucler son mercato. Et selon SFR Sport, même un passage prolongé en tribune ne changera rien à la donne, puisque le joueur ne changera pas d’avis pendant l’hiver, et n’acceptera aucune offre en janvier. Il compte bien rester jusqu’au bout de son contrat à Lyon, et partir ainsi libre dans le club de son choix en juin 2018, et tant pis pour son club formateur, qui espérait récupérer une petite indemnité, ou du moins économiser quelques mois de salaire du joueur.