OL : Aulas s'est excusé auprès du PSG ? Surtout pas !

Rebondissant sur l’information dévoilée par L’Equipe ce jeudi, Jean-Michel Aulas a donné sa version des faits. Le quotidien sportif annonçait que, en marge de ses attaques incessantes, le président lyonnais avait tout de même envoyé un courrier au PSG pour s’excuser à ce sujet. Ce n’est pas du tout le cas selon le président lyonnais, qui a promptement réagi sur Twitter, s’adressant directement à L’Equipe.

« Arnaud Hermand, (ndlr : l’auteur de l’article) inexact votre titre sur la lettre à Nasser Al-Khelaïfi. C’est une lettre d’explication et de justification, pas d’excuse ! », a bien tenu à faire savoir un Jean-Michel Aulas qui est bien décidé à continuer à attaquer le club de la capitale et ses agissements qui faussent le championnat et mettent en péril l’équilibre économique du football selon lui.