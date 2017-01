OL : Aulas l'annonce, Depay veut jouer à Lyon !

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Si l’Olympique Lyonnais n’a pas encore trouvé les arguments pour convaincre Manchester United de lui lâcher Memphis Depay, il discute néanmoins avec le joueur qui ne fait plus partie des plans de José Mourinho. Et comme Lyon est seul sur ce dossier, les dirigeants rhodaniens ont tout le loisir d’exposer leurs arguments à l’ancien joueur du PSV Eindhoven. Cela fonctionne, comme l’a expliqué Jean-Michel Aulas au site Olympique-et-Lyonnais.com.

« On essaie de le faire venir avec l’envie et les moyens du bord, ce que je sais c’est que Memphis a vraiment envie de venir à Lyon, ce qui n’était pas obligatoirement le cas il y a quelques temps. C’est prématuré de penser que les choses peuvent se boucler rapidement, en tout cas on s’accroche. On discute pour Memphis Depay, on essaie de trouver la bonne solution, c’est vrai qu’on a des discussions récurrentes avec les dirigeants de Manchester, j’ai encore eu tout à l’heure Ed Woodward (le vice-président de MU). On essaie de se rapprocher mais pour l’instant leur demande n’est pas dans nos cordes », a livré Jean-Michel Aulas, toujours aussi habile dans le jeu des négociations même si pour le coup, il tombe sur un os avec la fermeté des Red Devils de ne pas baisser leurs prétentions à hauteur de 20 ME pour Memphis Depay.