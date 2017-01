Mercato : L'OL met le paquet avec une troisième offre pour Depay !

Dans : OL, Mercato, Premier League.

Priorité absolue du mercato hivernal de l'Olympique Lyonnais, Memphis Depay se rapproche chaque jour un peu plus de la Ligue 1... Après avoir fait une deuxième offre de 15 millions d'euros, lundi, le club rhodanien est déjà revenu à la charge ce mardi avec une troisième proposition. Selon plusieurs sources françaises et anglaises, celle-ci s'élève à 18 ME, bonus inclus. Cette offre se rapproche donc un peu plus des attentes de Manchester United, mais aucun accord ne peut intervenir puisque le club de Mourinho demanderait 23 ME pour lâcher son international néerlandais... Mais au moins, les deux formations se rapprochent petit à petit, et ceci est quand même bon signe sachant que le joueur serait déjà partant pour rejoindre Lyon selon le président Aulas. La suite, au prochain épisode...